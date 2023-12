Pellegrini: "Possiamo arrivare in fondo alla Coppa Italia"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PELLEGRINI INTERVISTA LAZIO GENOA PREPARTITA- Luca Pellegrini ha parlato nel prepartita di Lazio Genoa, ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24, ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole, a pochi minuti dal calcio d'inizio.

Le parole di ??? nel prepartita di Lazio Genoa

Pellegrini sulla Coppa Italia

"Coppa Italia una competizione in cui ci sono tanti scontri diretti, partite decisive. Possiamo arrivare fino in fondo, è giusto che come Lazio cerchiamo di arrivare fino in fondo. Erano 14 gare che non giocavo dall'inizio, a prescindere dal fatto che si tratta della Coppa Italia - poteva essere anche campionato - sarebbe stato importante per me. Fatemi andare a preparare (ride, ndr).

Pellegrini sul dicembre della Lazio

Dicembre cruciale? Ogni partita è cruciale per noi considerato l'inizio, tutte le sfide saranno importantissime per arrivare dove vogliamo arrivare".