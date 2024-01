Lu. Pellegrini: "Ho già eliminato il gol di Udine. Ora penso al derby"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PELLEGRINI LAZIO ROMA - Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha parlato a Sport Mediaset. Domani arriva il derby con la Roma. In palio ci sarà la semifinale di Coppa Italia.

Verso Lazio - Roma, parla Luca Pellegrini

"Ad ora non sto sentendo grandi emozioni, siamo ancora abbastanza distanti dalla partita. Se fossi carico a questa distanza, arriverei morto alla partita. Stiamo gestendo bene tutto, continuiamo così. Ho già eliminato il pensiero del gol segnato nell'ultima partita, domani c'è il derby di Coppa Italia e dobbiamo pensare a quello".

Ancora sul derby

"Affrontiamo una squadra di individualità forti, ma forte anche come collettivo. Non serve fare menzioni particolari ma stare attenti a tutti e a tutto, sono attrezzati come rosa".

La chiosa è sullo spogliatoio

"Quando uno prova a costruire, magari non ci riesci per qualche volta, ma se l'intento generale è di arrivare a un obiettivo, pur sbagliando in quanto umani, alla fine quello ha la meglio. Detto ciò, non abbiamo ancora fatto nulla, veniamo da risultati positivi ma la stagione è lunga e mancano tanti mesi. Continuiamo a pedalare".