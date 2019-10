PIPPO INZAGHI – In questo inizio di campionato, la Lazio ha conquistato 11 punti in 7 partite. Pippo Inzaghi ha parlato così della Serie A, e della squadra allenata da suo fratello in un’intervista rilasciata al Guerin Sportivo.

Serie A

“Avevo pronosticato che l’Inter poteva rivelarsi un avversario molto pericoloso per la Juventus. Il mio amico Antonio Conte è di fatto un valore aggiunto. In gioco mi sento di mettere anche il Napoli di Ancelotti. La Juventus di conseguenza resta favorita, ma tutto è molto meno scontato rispetto al passato. Questo anche perché dietro a questi team ci sono formazioni attrezzate per competere fino alla fine. Penso all’Atalanta, alla Roma e alla Lazio. La concorrenza si è riavvicinata, c’è sicuramente più equilibrio”.