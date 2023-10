QUI FORMELLO - Rifinitura in vista del Sassuolo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- Giornata di vigilia: la Lazio si dedica alla rifinitura a Formello in vista della sfida di sabato 21 ottobre 2023 al Sassuolo. Partita valida per la Serie A 2023/24 e delicata dal punto di vista della continuità di risultati. I biancocelesti devono fare bene per dare seguito alla bella vittoria sull'Atalanta. Andiamo a conoscere le ultime novità nel Qui Formello di giornata.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento di oggi della Lazio

Consueta rifinitura prepartita a Formello, prima della partenza in direzione Sassuolo.

La Lazio può esultare per alcune buone notizie: Immobile è a disposizione (ma dovrebbe partire titolare Castellanos), Provedel anche.

Il portiere, a dire il vero, ha iniziato la seduta a parte, con il preparatore. Qualche dolore per lui negli scorsi giorni, che aveva fatto preoccupare il popolo biancoceleste. Ebbene, dopo l'inizio in solitaria l'estremo difensore si è aggregato alla squadra, concludendo insieme ai compagni l'allenamento e confermandosi titolare (salvo cataclismi) nella sfida ai neroverdi.

Tanta tattica e una breve sgambata nell'allenamento: giusto quello che serviva a Mister Sarri per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Martino Cardani