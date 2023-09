QUI FORMELLO | Riposo per i titolari e ritiro obbligatorio

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO - Riposo cancellato e allenamento a Formello. La Lazio si ritrova nel centro sportivo in vista della sfida contro il Torino di mercoledì 27 settembre. Inizialmente Sarri aveva concesso 24 ore di riposo, ma dopo il pareggio contro il Monza ha cancellato lo stop e richiamato tutti sul campo.

Qui Formello, riposo per i titolari

È cominciato il ritiro obbligatorio della Lazio. In campo solo le riserve, o quasi. Sarri ha diretto l'allenamento senza Marusic, Patric, Romagnoli, Cataldi, Luis Alberto, Immobile e Zaccagni, che hanno svolto una seduta in palestra. Le prove tattiche per tutti scatteranno invece alla rifinitura. Contro il Torino, si rivedrà Felipe Anderson. Possibile riposo per Zaccagni. A centrocampo salgono le quotazioni di Kamada e Vecino insieme a Luis Alberto. In difesa, poi, potrebbero trovarsi Patric e Casale, con Pellegrini che spera in una chance dal primo minuto.