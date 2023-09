Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MINUTO DI SILENZIO NAPOLITANO - La Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo sulla quinta giornata di campionato. Lazio ha ricevuto una multa di 5000 euro, in quanto un numero cospicuo di tifosi non a rispettato il minuto di silenzio imposto dalla FIGC per la morte del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Confermati, inoltre, i cartellini gialli per Rovella e Luis Alberto.