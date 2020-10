Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – La Lazio è tornata in campo per il consueto allenamento nel centro sportivo di Formello. Diversi giocatori hanno risposto alla chiamata delle nazionali, per questo la squadra ha lavorato a ranghi ridotti. Solo 11, infatti, i giocatori di movimento presenti. Tra questi vi erano anche Pereira e Muriqi. La seduta è iniziata con un riscaldamento di carattere atletico. Successivamente i ragazzi di Simone Inzaghi sono stati divisi in 3 gruppi e hanno svolto tre esercitazioni tecniche basate sulla trasmissione del pallone. A concludere la sessione è stata la consueta partitella che ha visto andare in rete sia Muriqi, autore di una doppietta, che Pereira. Per i nuovi acquisti si tratta dei primi gol in allenamento con la maglia biancoceleste. Assenti per infortunio Stefan Radu, Bastos e Marusic che sono usciti malconci dalla sfida con l’Inter. Tenuto a riposo anche Luis Alberto.

V.C.

