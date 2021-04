Tempo di lettura: < 1 minuto

REAL MADRID BARCELLONA – Questa sera si è giocato “il classico”, forse la partita più emozionante di Europa se non del mondo. A trionfare è stato il Real Madrid, che ha dominato il primo tempo. I blancos sono andati in vantaggio dopo appena 13′ con l’invenzione di tacco di Benzema. Il raddoppio è arrivato al 28′ su punizione di Kross. Nel secondo tempo, gli ospiti hanno provato a rientrare in partita con la rete di Mignueza al 60′. Niente da fare, però, per la squadra di Koeman che resta a quota 65 punti. La banda di Zidane, invece, vola momentaneamente in testa alla classifica a pari punti (66) con l’Atletico Madrid, atteso domani dal Real Betis.

