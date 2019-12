Tempo di lettura: < 1 minuto

RENNES LAZIO STEPHANE – Dopo la grande vittoria sulla Juventus, la Lazio di Inzaghi si prepara alla decisiva sfida con il Rennes nell’ultimo match del girone d’Europa League. La formazione biancoceleste è costretta a vincere in Francia contro i francesi, già fuori dal discorso qualificazione, e sperare che il Celtic faccia lo stesso contro il Cluj. Julien Stéphan, allenatore dei rossoneri, si è espresso sulla prossima sfida.

Le scelte

“Non vogliamo far male perché giocheremo in casa, è una partita europea e saremo davanti al nostro pubblico, ma è chiaro che dovrò fare delle scelte per assicurarmi di avere la massima freschezza per la partita di domenica”.