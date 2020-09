Tempo di lettura: < 1 minuto

RICCIARDI STADI – Gli stadi piano piano si stanno ripopolando. E’ stato consentito, infatti, a mille tifosi di poter accedere agli impianti. Il professore di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Speranza Walter Ricciardi, ha espresso la sua opinione sulla situazione legata al Coronavirus, soffermandosi anche sulla questione stadi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a La Stampa.

Ricciardi sulle scuole

“Riapertura scuole? Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva”.

Gli stadi

“Stadi aperti a mille tifosi? Non può essere che così in un momento di circolazione intensa del virus. Bisognerà aspettare a che il contagio diminuisca o che venga trovato il vaccino per tornare a riempire gli impianti sportivi”.

Il Coronavirus in Italia

“Situazione Covid-19 in Italia? In primavera Lombardia e Piemonte erano i territori più colpiti, mentre ora sono Lazio, Campania e Sardegna. Se ci comportiamo bene non ci sarà bisogno di un nuovo lockdown, in Francia invece sì”.

