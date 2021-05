Roma, Fonseca: “Non dobbiamo lasciare spazio in contropiede alla Lazio”

- Advertisement -

ROMA LAZIO FONSECA – Sabato 15 maggio alle 20:45, la Lazio scenderà in campo contro la Roma nel derby della Capitale. Il match è valevole per la 37^ giornata di Serie A. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita.

Roma, conferenza stampa Fonseca: sulla sconfitta con l’Inter

“Sapevamo come giocava l’Inter, non abbiamo difeso bassi, volevamo avere l’iniziativa. Abbiamo creato situazioni per segnare, abbiamo giocato il secondo tempo nella metà campo offensiva. Il contropiede dell’Inter è mortifero, qui abbiamo sbagliato. Non abbiamo reagito bene nel momento in cui perdevamo la palla e abbiamo dato la possibilità all’Inter di fare quello che volevano, principalmente lasciandoli uscire in contropiede. Penso che questo sia il problema di squadra, non li lasciamo creare molte situazioni, è un problema che quando sbagliamo le altre squadre fanno gol. Abbiamo giocato in due modi, questo è più rischioso, lo sappiamo, ma dobbiamo sapere affrontare le altre squadre. Quando vinciamo o non vinciamo mi faccio sempre tante domande. Io sono il principale responsabile di ciò che succede nella squadra. Quando sbagliamo sono il primo a trovare soluzioni per non fare questi errori”.

Sul derby d’andata e quello di domani

“Sì, abbiamo preparato strategicamente questa partita in modo diverso. Le ultime partite abbiamo fatto pressione sulla prima costruzione, sempre alta, e qui la squadra è stata poco equilibrata e dopo loro sono uscite molte volte in contropiede. Abbiamo preparato la partita per non lasciare spazio alla Lazio in contropiede. Abbiamo una strategia per questa partita, vogliamo essere una squadra più equilibrata. Sappiamo che la Lazio è pericolosa in contropiede, dobbiamo fare una partita equilibrata. Domani giocheremo a 4 in difesa. Penso che la Lazio giocherà come sempre, cercando il contropiede e gli attaccanti per uscire velocemente. Mi aspetta la stessa squadra. Abbiamo preparato la partita per non permettere questi momenti alla Lazio”.

Sulla stagione

“E’ stata una stagione difficile, con infortuni a giocatori importanti. Con loro potevamo arrivare in altre posizioni”.

Sull’ultima partita all’Olimpico

“Lascio con grande orgoglio, a volte in questi momenti c’è un sentimento di ingiustizia ma per me non è così. Sono orgoglioso di aver allenato la Roma in questi due anni, ho sempre avuto rispetto da parte dei tifosi, questo è importante”.

Sulla fase difensiva

“Non è solo un problema della difesa, riguarda tutta la squadra. Sono cose reali, non invento nulla, ma non avere Smalling per tutta la stagione, abbiamo giocato tante volte con difensori molto giovani, è stato importante e decisivo. Penso che la Roma non è una squadra che concede molto, ma abbiamo fatto molti errori. Molti gol presi sono più di errori nostri che di meriti degli avversati. Penso che non abbiamo mai avuto tutti i difensori pronti e penso che l’assenza di Smalling sia stata molto importanti”.

Sul cambio di modulo

“Abbiamo sempre avuto due moduli, dipende dalla risposta della squadra e dal momento. Penso che adesso abbiamo cambiato con il Manchester e la squadra ha risposto bene. A volte sono anche fatti per motivare la squadra e per creare nuove dinamiche”.

Sulle emozioni dei suoi derby nella Capitale

“Avere i tifosi è stato veramente bello. Quello che ho vissuto qui, nei derby, è una cosa unica e difficile spiegare. Domani non li avremo, sono molto importanti per noi, ma vogliamo avere la stessa motivazione, è una partita importante per tutti noi”.

Sulla squadra

“Sta bene, non abbiamo avuto molto tempo per recuperare i giocatori, ma mi sembra che la squadra è cosciente dell’importanza di questa partita. Tutti noi sappiamo quanto è importante per vincere domani”.