BERGODI LAZIO CORONAVIRUS – Ha vestito la maglia della Lazio per sette stagioni, dal 1989 al 1996 collezionando 160 presenze e 4 gol. Cristiano Bergodi, ex difensore ed attualmente allenatore in Romania, all’U. Craiova, si è malato qualche giorno fa, contraendo il Coronavirus. Il mister è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni di salute restano buone, come ha lui stesso confidato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Bergodi lotta contro il Coronavirus

“Il quadro clinico migliora alla grande. Considerata la polmonite bilaterale, sto bene, in giornata dovrebbe arrivare il risultato del nuovo test, spero sia negativo. Il virus mi è arrivato dal team manager, è stato il primo ad averlo, lavorandoci a stretto contatto era quasi inevitabile riceverlo”.

