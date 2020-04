Tempo di lettura: < 1 minuto

RUBEN SOSA LAZIO – Ruben Sosa ha vestito la maglia della Lazio dal 1988 al 1992. Il calciatore uruguaiano che è rimasto nei cuori dei tifosi biancocelesti, ha parlato della sua esperienza nella capitale ai microfoni di TuttoSport. Queste le sue parole.

Le parole di Ruben Sosa sulla Lazio

“La Lazio ha creduto in me che ero appena ventenne: lì ho fatto quattro stagioni splendide. La Serie A per me era splendida anche perché giocavi con e contro campioni grandissimi: al Napoli c’erano Maradona e Careca, il Milan aveva gli olandesi, l’Inter prima di me aveva i tre tedeschi, tra gli italiani c’era Roberto Baggio. Tutti fenomeni. Menomale che la fame uruguaiana ha fatto sì che iniziassi a segnare subito”

Il periodo italiano

“L’Italia è la mia seconda casa. Guardo il calcio italiano, ho lasciato moltissimi amici. Mi trovo benissimo pure adesso. Io credo che quando avrò ottant’anni i tifosi dell’Inter e anche quelli della Lazio, mi ricorderanno lo stesso, perché quello di particolare che hanno i tifosi italiani è che per loro un calciatore è come se non smettesse mai di giocare, viene accolto sempre con lo stesso affetto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.