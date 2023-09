Simeone in conferenza stampa: "Non scorderò mai la Lazio". Sul gol di Provedel...

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dal nostro inviato allo stadio Olimpico Daniele Izzo

SIMEONE LAZIO ATLETICO MADRID - Emozionato, ma anche stupito. Non ha smesso di elogiare la Lazio, né chiuso la porta a un futuro da allenatore biancoceleste. Nonostante il pareggio subito all'ultimo per mano di Provedel, Diego Pablo Simeone è sereno in conferenza stampa. Di seguito le parole dell'allenatore dell'Atletico Madrid in conferenza stampa.

Lazio - Atletico Madrid, la conferenza stampa post partita di Simeone

"La Lazio ha giocato bene nel primo tempo, non permettendoci di giocare. Nel secondo, invece, abbiamo fatto un po' meglio, ma loro sono usciti con un finale che è stato un'apoteosi con il gol del portiere".

Sulla Lazio

"Dove si passa è importante lasciare qualcosa come persona. Qui penso di aver lasciato qualcosa. Ho sentito anche stasera tanto affetto. Non scorderò mai questa piazza".

Il gol del Provedel

"Provedel ha finito l'azione con un colpo di testa incredibile, da attaccante. E la gente si è goduta questo finale di gara festeggiando con la squadra".

Un futuro da allenatore della Lazio

"Dove sono stato e ho bei ricordi, come alla Lazio, mi piacerebbe tornare. Però ora i biancocelesti hanno un grandissimo allenatore come Sarri e io sto facendo un lavoro bello e importante all'Atletico Madrid".