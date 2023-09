Sarri in conferenza stampa: "Il gol di Provedel è un atto di giustizia"

Tempo di lettura: 2 minuti

Dal nostro inviato allo stadio Olimpico Daniele Izzo

SARRI LAZIO ATLETICO MADRID - Ha la febbre Maurizio Sarri, ma si presente comunque in conferenza stampa. Qualche battuta per sottolineare che il gol di Provedel, storico ed episodico, è un "atto di giustizia". Tradotto: la Lazio gli è piaciuta e ha meritato il risultato arrivato in modo rocambolesco. Di seguito le battute del tecnico toscano dopo la sfida all'Atletico Madrid.

Lazio - Atletico Madrid, le parole di Sarri in conferenza stampa

"Se mi era mai capitato di vedere un gol del portiere? L'episodio è fortunato, ma è un atto di giustizia. Meritavamo di non uscire sconfitti. Nonostante un primo tempo fatto bene, siamo finiti sotto. Il rischio era di abbandonarsi alla sfortuna, invece siamo rimasti dentro a una partita difficile. In fin dei conti è stata una buona prestazione. Contro Napoli, Juventus e Atletico Madrid, tre delle squadre più forti d'Europa abbiamo fatto un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Quindi, siamo dentro questo novero".

La manovra della Lazio

"Le condizioni del terreno sono disastrose. Questo non facilita una squadra come la nostra. A me sembra di essere più avanti rispetto all'anno scorso. Ripeto, le nostre responsabilità sono nelle prime due partite della stagione. Poi, abbiamo dimostrato di poter stare a un livello europeo alto".

Luis Alberto, il leader della Lazio

"Luis Alberto gioca a questi livelli dall'anno scorso, in particolar modo dopo la sosta per il Mondiale. Parliamo di un giocatore che per noi è imprescindibile".

I cambi di Isaksen e Guendouzi

"Sono entrati in un momento della partita difficile. Gli occorre un po' di tempo. Sono ragazzi che arrivano da esperienze molto diverse. Sono contento di come si stanno applicando"

La prossima sfida con il Celtic

"Parliamo di un girone con partite tutte importanti. Solitamente in Scozia le partite non sono semplici, ma devo ancora studiare l'avversario. Vedremo".