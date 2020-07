Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A IMMOBILE – Ciro Immobile in questa stagione ha sicuramente fatto la differenza in casa Lazio. Con 31 gol siglati in una sola stagione è il l’unico bomber biancocleste ad aver segnato così tante reti in un solo campionato. Per questo motivo, la Serie A lo ha omaggiato con un tweet sul proprio profilo ufficiale.

La Serie A omaggia Immobile

“Dare tutto. Cercare di essere sempre i migliori. Ecco le top stats della 35ª giornata!“. Questo è il tweet pubblicato dal canale ufficiale della Serie A. Le statistiche mostrano i migliori giocatori dell’ultima giornata di campionato. Ci sono Bentancur con 12,437 km percorsi, Rebic con 34,1 km/h, Faragò e Bremer con 24 recuperi, Koulibaly con 111 passaggi riusciti e Ciro Immobile con 4 tiri in porta.

Dare tutto. Cercare di essere sempre i migliori. 🔥

Ecco le top stats della 35ª giornata!#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/Gj7kkXxZvm — Lega Serie A (@SerieA) July 24, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.