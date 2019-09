SCONCERTI ACERBI – Domenica sera nella sfida vinta dall’Italia per 2-1 contro la Finlandia, è sceso in campo anche Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è stato sicuramente uno dei migliori in campo degli azzurri. Il giornalista Mario Sconcerti, intervistato da Calciomercato.com, ha parlato così della prestazione dell’ex Sassuolo.

“Con la maglia dell’Italia mi ha impressionato Acerbi, è chiaro che è stato un acquisto vero e proprio. Mentre Romagnoli ha più doti tecniche ma anche più difficoltà a fare il Chiellini, Acerbi mi sembra sia perfetto in quel ruolo. Al di là di quello che ha passato a livello di salute personale, credo non gli abbia fatto bene arrivare al Milan così presto. Ha lasciato pensare che non fosse pronto per certi livelli, invece non era pronto in quel momento. E alla Lazio lo sta dimostrando chiaramente”.