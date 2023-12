Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER CUADRADO OPERAZIONE - Juan Cuadrado salterà Lazio - Inter. Da inizio stagione, l'esterno colombiano è alle prese con un problema al tendine d'achille, che lo ha costretto a saltare la maggior parte delle partite fin qui disputate dai nerazzurri. Per risolvere il problema, l'ex Juve ha così deciso di operarsi in Finlandia, rimanendo lontano dai campi per almeno tre mesi.