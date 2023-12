Zamorano: "La Lazio ha giocatori di qualità. Con Sarri..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER ZAMORANO INTERVISTA - L'ex bomber interista Ivan Zamorano è stato intervistato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro. Il cileno ha parlato della partita contro la Lazio di domenica, ricordando anche la finale di Coppa Uefa del 1998.

Lazio - Inter, le parole di Zamorano

Giocare con Sarri

"Se mi sarebbe piaciuto giocare in questa Lazio? Difficile rispondere, in questo club sono passati grandi giocatori. Anche tanti sudamericani come il mio connazionale Salas, e gli argentini Almeyda e Veron. Non so come mi sarei trovato con il 4-3-3 di Sarri, anche perché in carriera ho sempre giocato a 2 davanti. Sicuramente non avrei avuto problemi ad adattarmi".



Sul campionato di quest'anno

"Questo è un campionato con 7 squadre superiori come Inter, Juve, Napoli, Milan, Roma, Lazio e Fiorentina e le altre che lottano per metà classifica e salvezza. Sicuramente oggi l’Inter è superiore sotto ogni aspetto, la vedo favorita per lo Scudetto. Anche la Lazio ha giocatori di grande qualità e spero che possa tornare a occupare ruoli di classifica importanti. Intanto sono felice per il passaggio del turno di entrambe in Champions League".



Il ricordo più bello da avversario

"Ovviamente la finale di Coppa Uefa del 1998 a Parigi. Fu una notte indimenticabile. Doveva essere una gara equilibrata, perché sapevamo di affrontare una squadra forte che ci conosceva bene. Il mio gol dopo 5′ minuti sbloccò tutto, fu una serata sudamericana grazie ai gol di Ronaldo e Zanetti".