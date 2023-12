Serie A, Napoli - Cagliari 2-1: Osimhen straripante, Kvara decisivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI CAGLIARI SERIE A 2024 - Il Napoli batte 2-1 il Cagliari al Maradona e torna al successo in campionato grazie alle giocate di uno strepitoso Osimhen. È proprio il nigeriano a portare avanti gli azzurri al 69' con un colpo di testa su assist di Mario Rui. La reazione dei sardi è immediata, con Pavoletti che anticipa Juan Jesus sul primo palo e spinge dentro un cross dalla sinistra di Luvumbo. Al 75' però, Osimhen si rende autore di un'azione straordinaria in mezzo a quattro giocatori in area di rigore, culminata con una gran palla sul secondo palo per Kvaratskhelia, bravo a ribadire in rete da pochi passi. La squadra di Mazzarri vola momentaneamente al quarto posto, in attesa delle altre partite.

Napoli - Cagliari 2-1, il tabellino del match

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (14' st Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (14' st Raspadori); Politano (45' st Zanoli), Osimhen (37' st Gaetano), Kvaratskhelia (45' st Lindstrom).

A disposizione: Contini, Gollini, Ostigard, Demme, Simeone, Zerbin.

Allenatore: Mazzarri

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Nandez (22' st Zappa), Goldaniga (34' st Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (22' st Luvumbo), Prati, Makoumbou, Jankto (1' st Deiola); Petagna (1' st Obert), Pavoletti.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Viola, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Azzi, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 24' st Osimhen (N), 27' st Pavoletti (C), 30' st Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Osimhen (N), Goldaniga (C), Pavoletti (C), Rrahmani (N), Augello (C), Mario Rui (N), Politano (N), Anguissa (N)