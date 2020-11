Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CALENDARIO RISULTATI – La Serie A torna in campo nel weekend per onorare l’8^giornata di campionato. Una due giorni di emozioni e spettacolo, che prende il via sabato pomeriggio con la sfida dell’Ezio Scida tra Crotone e Lazio. Il big match è rappresentato dal posticipo di domenica sera tra Napoli e Milan, mentre la Roma ospita il Parma di Fabio Liverani. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, il programma e i risultati di tutte le partite.

Serie A il programma e i risultati dell’8^giornata

SABATO 21 NOVEMBRE

ORE 15:00 Crotone-Lazio 0-2 (21′ Immobile, 58′ Correa)

ORE 18:00 Spezia-Atalanta 0-0

ORE 20:45 Juventus-Cagliari 2-0 (38′, 42′ Cristiano Ronaldo)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ORE 12:30 Fiorentina-Benevento

ORE 15:00 Inter-Torino

ORE 15:00 Roma-Parma

ORE 15:00 Sampdoria-Bologna

ORE 15:00 Verona-Sassuolo

ORE 18:00 Udinese-Genoa

ORE 20:45 Napoli-Milan

