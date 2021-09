Serie A, i risultati della 4ª giornata: Inter a valanga sul Bologna

- Advertisement -

SERIE A PROGRAMMA RISULTATI – Torna in campo la Serie A per disputare la 4ª giornata. Un weekend ricco di emozioni che prende il via venerdì 17 settembre con Sassuolo-Torino. La giornata di sabato si apre alle 15:00 con Genoa-Fiorentina e si chiude con Salernitana-Atalanta. Ad aprire le danze domenica 19 alle 12:30 è Empoli-Sampdoria, mentre alle 18 la Lazio sfida il Cagliari all’Olimpico. Big match alle 20:45 tra Juventus e Milan. La quarta giornata si chiuderà poi con Udinese-Napoli lunedì 20 alle 20:45. Di seguito il programma completo.

Serie A, il programma e i risultati della 4ª giornata

17/09 – 20:45 | Sassuolo-Torino 0-1 (83′ Pjaca)

18/09 – 15:00 | Genoa-Fiorentina 1-2 (60′ Saponara, 89′ Bonaventura, 90’+8 Criscito (R))

18/09 – 18:00 | Inter-Bologna 6-1 (6′ Lautaro, 30′ Skriniar, 34′ Barella, 54′ Vecino, 63′, 68′ Dzeko, 86′ Theate)

18/09 – 20:45 | Salernitana-Atalanta

19/09 – 12:30 | Empoli-Sampdoria

19/09 – 15:00 | Venezia-Spezia

19/09 – 15:00 | Hellas Verona-Roma

19/09 – 18:00 | Lazio-Cagliari

19/09 – 20:45 | Juventus-Milan

20/09 – 20:45 | Udinese-Napoli

