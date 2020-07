Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CALENDARIO RISULTATI – La Serie A torna in campo nel weekend per onorare la 36^ giornata di campionato. Una tre giorni di emozioni e spettacolo, che prende il via già venerdì 24 luglio, con l’anticipo tra Milan ed Atalanta. Per quanto concerne la sfida al secondo posto, poi, l’Inter affronterà in trasferta il Genoa, la Lazio, invece, l’Hellas Verona. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, il programma di tutte le partite.

Serie A il programma della 36^giornata

VENERDI’ 24 LUGLIO

Ore 21:45 Milan-Atalanta 1-1 (14′ Chalanoglu, 34′ Zapata)

SABATO 25 LUGLIO

Ore 17:15 Brescia-Parma 1-2 (59′ Darmian, 62′ Dessena, 81′ Kulusevski)

Ore 19:30 Genoa-Inter 0-3 (34′, 90+3′ Lukaku, 83′ Sanchez)

Ore 21:45 Napoli-Sassuolo

DOMENICA 26 LUGLIO

Ore 17:15 Bologna-Lecce

Ore 19:30 Cagliari-Udinese

Ore 19:30 Hellas Verona-Lazio

Ore 19:30 Roma-Fiorentina

Ore 19:30 Spal-Torino

Ore 21:45 Juventus-Sampdoria

