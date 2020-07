Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A – Sei fondi di investimento sono stati proposti alla Lega Serie A per commercializzare i diritti tv. Dalle prime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, l’offerta di Bain, CvC e Advent riguarda una collaborazione che passa per l’acquisto di quote di minoranza. Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, hanno invece elaborato proposte di finanziamento. Con offerte diverse da quelle richieste dalla Lega, si sono invece rivolti direttamente ai club proponendo una partnership industriale nella realizzazione del canale della Lega, Wanda (con un minimo garantito di 1.5 miliardi di euro a stagione) e Mediapro.

