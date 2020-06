Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CALCIOMERCATO – Stamattina si è tenuto il consiglio federale in cui sono state deliberate alcune decisioni importanti. Su tutte come agire in caso di nuovo stop del campionato, ma non solo. È stata infatti affrontata anche la questione calciomercato e sono state stabilite le date delle prossime sessioni. Come riportato da Sportmediaset, quella estiva si terrà dal 1° settembre al 5 ottobre, mentre quella invernale dal 4 gennaio 2021 al 31 gennaio.

