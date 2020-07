Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI LAZIO – Francesco Acerbi è uscito malconcio dalla sfida contro il Cagliari. Il baluardo della retroguardia biancoceleste, a seguito di un contrasto di gioco, ha riportato un problema al ginocchio che si pensava potesse coinvolgere il legamento. A rassicurare i tifosi ci ha pensato lo stesso difensore che, in un post sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “In molti mi avete chiesto come sta il ginocchio e per questo vi ringrazio. Tranquilli è stato solo un brutto spavento”.

Il post di Acerbi

