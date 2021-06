Social, Coulibaly firma con la Lazio: ecco le sue parole (FOTO)

- Advertisement -

LAZIO COULIBALY – La Lazio, dopo aver visto la propria squadra Primavera retrocedere, ha deciso di rinforzare il settore giovanile. Lo fa facendo firmare il primo contratto da professionista a Larsson Coulibaly, classe 2003. Il giocatore si è legato ai colori biancocelesti per 4 anni e, attraverso il suo profilo Instagram, ha manifestato tutta la sua gioia con un post che recita: “Felice di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista e di essere legato a questo grande club per i prossimi 4 anni. Grazie a tutti per il supporto”.

