LAZIO SERIE A – La Lazio non vede l’ora di ricominciare. I biancocelesti, dopo la splendida stagione disputata l’anno scorso, hanno intenzione di dimostrare a tutti che sono in grado di confermarsi ad alti livelli. La squadra riprenderà domani gli allenamenti per prepararsi al debutto in campionato, che avverrà il 26 settembre contro il Cagliari. Nel frattempo la società ha iniziato il conto alla rovescia. Sui propri profili social, infatti, si legge: “Mancano 20 giorni al nostro debutto stagionale in Serie A!”.

Il post della Lazio

