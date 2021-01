Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA SOCIAL – La mancanza dei tifosi sugli spalti non sembra aver inciso sulle sorti del derby per la Lazio. I biancocelesti, infatti, avevano ricevuto il calore della loro gente poche ore prima a Formello e sono scesi in campo consapevoli dei loro mezzi. Per ringraziare chi li sostiene sempre, al termine della gara, la formazione biancoceleste è volata sotto la Curva Nord per esultare virtualmente con il proprio popolo, nella speranza che gli spalti possano colorarsi nuovamente il prima possibile. La società ha così voluto esultare con i tifosi sul proprio profilo Instagram “Sotto la Nord. Grazie per essere stati, a distanza, con noi”.

