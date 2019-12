Tempo di lettura: < 1 minuto

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – A Nyon si sono svolti i sorteggi per la Champions League. Alle italiane, eccetto che al Napoli, è andata bene. Tra le teste di serie, che giocheranno la gara di ritorno in casa, c’erano: Juventus, PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Lipsia e Valencia.

Il sorteggio

Le italiane sono riuscite ad evitare i detentori in carica della Champions League. Mentre Juventus e Atalanta sono riuscite nell’impresa di pescare squadre abbordabili, lo stesso non si può dire per il Napoli che, invece, incontrerà il Barcelona. Tutte le gare di andata si giocheranno il 18-19 febbraio, mentre le gare di ritorno si disputeranno la settimana successiva, precisamente il 25-26 febbraio. L’Atalanta, dopo il miracolo compiuto con la qualificazione strappata grazie alla vittoria in casa dello Shakhtar Donetsk, affronterà il Valencia. La Juventus, invece, che punta alla vittoria dalla competizione, dovrà affrontare il Lione, squadra ostica ma non imbattibile. I bianconeri sono favoriti, ora spetterà loro conquistare l’accesso ai quarti di finale. Discorso differente per il Napoli che, invece, dovrà affrontare il Barcelona in una gara che si prospetta piuttosto impegnativa. Di seguito l’elenco completo delle partite.

Borussia Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli–Barcelona