SPINOZZI LAZIO HELLAS VERONA INTERVISTA – Domani sera all’Olimpico, l’Hellas Verona farà visita alla Lazio. I biancocelesti sono tornati alla vittoria dopo il pareggio nel derby, e con il 5 a 1 rifilato alla Spal hanno dimostrato di non aver perso lo smalto delle 11 vittorie di fila. La squadra di Juric, dall’altra parte, è una formazione che gioca un calcio solido ed è uscita con un punto importante nella gara di domenica contro il Milan. Ai microfoni di tuttohellasverona.it, il doppio ex Arcadio Spinozzi ha parlato della gara di domani sera. Ecco le sue parole.

“La Lazio non deve abbassare l’attenzione”

“La Lazio, con le 11 vittorie di fila, si è candidata a principale antagonista della Juventus per lo Scudetto. La partita contro il Verona, però, è tutt’altro che scontata. I gialloblù sono una squadra solida che può mettere in difficoltà chiunque, quindi se la Lazio vuole i 3 punti deve fare una gara di grande intensità e attenzione.”

Sul sogno Scudetto

“I biancocelesti stanno facendo un grandissimo campionato. Dopo un inizio incerto, la squadra ha trovato l’equilibrio necessario e ha infilato 11 vittorie di fila che le valgono i vertici della classifica. La Juventus è ancora impegnata in competizioni che richiedono uno sforzo fisico e mentale come Champions League e Coppa Italia. La Lazio no. Per questo tutto è possibile.”

Il passato da ex biancoceleste

“A Roma ho passato 6 anni indimenticabili dove sono successe tantissime cose. Momenti di grande gioia e momenti di profondo tormento. Durante alcune contestazioni della tifoseria verso la società, mi sono sempre messo dalla parte dei tifosi e mi sono guadagnato il loro affetto che ancora resiste oggi. Domani vorrei far vincere sia Lazio che Verona, ma i 3 punti servono di più ai biancocelesti in questo momento.”

