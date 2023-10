Mauri: "Lazio in difficoltà. Ciro tornerà a fare gol"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MAURI - L'ex capitano della Lazio Stefano Mauri si è soffermato sui biancocelesti durante l'intervista a TvPlay, facendo un'analisi sul momento negativo della squadra di Sarri e su Ciro Immobile. Le sue parole

L'analisi di Stefano Mauri sulla Lazio

Sul periodo difficile della Lazio

"È chiaro che sia in difficoltà, pochi punti dopo sette gare è strano. L’ambiente è in agitazione sia all’interno della squadra che all’esterno. Le parole di Sarri non sono state ben accolte, ma tutto dipende dai risultati. Sarri ha sempre parlato di questi argomenti, anche quando vinceva le partite. Ha sempre esternato e continuerà a farlo. La squadra è la stessa senza Milinkovic che comunque è stati rimpiazzato. Kamada e Guendouzi sono ottimi giocatori, di certo non a livello di Milinkovic. Bisogna dare tempo a questi nuovi per inserirsi. Anche il primo Sergej ha avuto difficoltà ad ambientarsi. Serve tempo per assimilare il gioco di Sarri: tra un po’ la Lazio tornerà a fare la Lazio vista negli ultimi anni".

Su Immobile

"Immobile sta scrivendo la storia della Lazio con numeri incredibili. Quest’anno fa più fatica, ma continuerà a fare i gol che ha sempre fatto. Sta pagando questo nuovo assetto senza Milinkovic. Sta pagando il fatto che Zaccagni e Anderson hanno più problemi rispetto allo scorso anno. Ciro sta facendo meno gol ma tornerà a farli. Ciro messo da parte? Non credo, le ha giocate tutte tranne quella con il Milan. Era naturale risparmialo per la sfida contro il Celtic".