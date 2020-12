Tempo di lettura: < 1 minuto

THE GUARDIAN – Con l’anno che volge al termine è tempo di bilanci. Il noto quotidiano inglese The Guardian, come da tradizione, ha stilato la lista dei 100 calciatori più determinanti di questo 2020. Nell’elenco sono presenti molti giocatori del campionato italiano tra cui Ciro Immobile e Luis Alberto. I due laziali si sono resi protagonisti di un anno solare fantascientifico. Il bomber campano ha conquistato la Scarpa D’Oro a suon di gol, mentre il fantasista spagnolo ha sfornato giocate ed assist al bacio per i compagni. Immobile è finito al 24esimo posto della prestigiosa classifica. Il numero 10 della Lazio, invece, si assesta alla 97esima posizione. I top 3, nemmeno a dirlo, sono Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.