QUI FORMELLO, Luis Alberto vuole tornare per il derby

QUI FORMELLO 8 GENNAIO 2024 - La Lazio affronterà la Roma nei quarti di Finale di Coppa Italia mercoledì 10 gennaio allo Stadio Olimpico. Per questo gli uomini di Sarri tornano ad allenarsi in vista della stracittadina. Luis Alberto ha svolto allenamento e partitella col gruppo, terminando con un lavoro atletico differenziato. Lo spagnolo vuole rientrare per il derby, dopo la lesione di basso/medio grado dell'adduttore della coscia sinistra procurata contro l'Empoli. Lo attendono nuove esami medici per valutare le sue condizioni ma i segnali del fantasista spagnolo lasciano ben sperare.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Gli uomini di Sarri si sono ritrovati a Formello, dopo la vittoria di Udine, per svolgere un lavoro di scarico per Vecino e per coloro che sono partiti titolari. Riposo per Zaccagni ed Isaksen, usciti non al meglio della condizione dopo la sfida con l'Udinese, saranno valutati più avanti per il derby di Coppa Italia. Kamada si è allenato con i subentrati e coloro che non sono scesi in campo al Bluenergy Stadium. La Lazio aggrega in prima squadra anche due Primavera: Sanà Fernandes e Sardo.