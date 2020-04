Tempo di lettura: < 1 minuto

UEFA CEFERIN – Non ci va certo per il sottile il presidente della UEFA, Ceferin. L’attuale numero uno, dopo le dichiarazioni dure rilasciate in giornata sulla sospensione definitiva dei campionati, torna sull’argomento ai microfoni di zdf. La decisione della federazione belga di assegnare a “tavolino” il campionato al Bruges lo ha spinto ad assumere un atteggiamento ancor più netto. Ecco le sue parole.

Assegnare il titolo senza giocare

“Penso che non sia questo il modo di procedere. La solidarietà non è una via a senso unico, non puoi chiedere aiuto e poi decidere cosa ti va bene. Le squadre del Belgio e le altre che pensano a una soluzione simile rischiano di non partecipare alle coppe europee nella prossima stagione. Il calcio a porte chiuse non è il calcio che si gioca davanti ai tifosi ma è sempre meglio giocare anche senza pubblico e trasmettere le partite in tv che non giocare affatto. La gente lo vuole, porta energia positiva e probabilmente si giocherà a luglio e agosto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.