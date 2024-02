Le PAGELLE di Cagliari Lazio: 200 volte Immobile, Isaksen diamante grezzo, Felipe capolavoro

Tempo di lettura: 3 minuti

PAGELLE CAGLIARI LAZIO - Isaksen, Felipe Anderson e soprattutto Ciro Immobile. Il tridente di Maurizio Sarri funziona. Il danese ispira, il brasiliano chiude i conti. Ma è il capitano della Lazio, ancora una volta, a prendersi la storia: il gol al Cagliari è il duecentesimo in Serie A. L'ennesimo traguardo tagliato da un campione senza tempo. Di seguito le loro pagelle, e quelle di tutti i calciatori biancocelesti, a firma di Daniele Izzo.

Serie A, le pagelle di Cagliari - Lazio

PROVEDEL 7,5 - Fa lo spettatore per 45 minuti. Poi viene chiamato a salire sul palco e ricorda a tutti che a parare è tra i migliori in Italia. Per informazioni chiedere a Lapadula, Makoumbou e Gaetano.

MARUSIC 6 - Viste le ultime prestazioni, in molti temevano che tremasse davanti a Luvumbo come gli ospiti del Festival di Sanremo sull’orlo della famigerata scala. Ma così non è stato.

GILA 5,5 - «È colpa mia se siamo in bilico». Canta Emma Marrone, ma la feat è tutta del difensore spagnolo. L’uscita a vuoto su Luvumbo lascia Gaetano libero di rimettere in corsa il Cagliari. E da lì in poi la Lazio va più volte in «Apnea».

ROMAGNOLI 6 - La cover con Gila funziona così così e non certo per colpa sua. Tra i due è il più esperto e si vede in ogni frangente di gioco. Peccato che l'imprecisione del compagno gli costi la possibilità di impensierire Geolier e Angelina Mango in testa alla classifica dei preferiti.

HYSAJ 6 - Non ha bisogno di esibirsi. Il Cagliari spinge poco e lui può sedersi in platea e applaudire alla prestazione dei compagni di squadra.

GUENDOUZI 6,5 - Tre «boom», come recita Rose Villain, li merita tutti. Sa cantare, suonare e portare la croce. Anche in partite come questa, dove non ha avuto bisogno di mettersi in mostra come in altre circostanze.

CATALDI 6,5 - Al ballo del qua qua preferisce il valzer. Danza sinuosamente tra Gaetano e Viola, dà copertura ai centrali di difesa e nel tempo libero riesce persino a innescare gli attaccanti. Se Rovella è il front-man della regia, lui è l'irrinunciabile batterista.

(Dal 77' KAMADA sv - Il palo gli strozza l'urlo in gola. Ed è un peccato, perché era riuscito a costruire un ottimo tiro)

LUIS ALBERTO 6 - Il primo tiro vale una steccata davanti al pubblico dell'Ariston. Dopo arma il talento che ha, agita la bacchetta e inizia a suonare il solito spartito fatto di acuti, colpi di tacco e verticalizzazioni.

(Dal 61' VECINO 6 - Meno incisivo del solito in zona gol e ingenuo nel finire sul taccuino dei cattivi: salterà la sfida al Bologna)

ISAKSEN 7 - Le parole della cantante Clara lo descrivono alla perfezione. Il danese è ancora un «diamante grezzo» ma a Cagliari ha mostrato la faccia più luminosa, propiziando due dei tre gol biancocelesti.

(Dal 83' PEDRO sv - Da qualità in un finale di partita già incanalato)

IMMOBILE 7 - A mancargli in bacheca è giusto il Leone rampante di Sanremo. Assapora il momento di difficoltà del Cagliari e, dopo un primo tempo stonato, suona la melodia più bella. Quella che racconta del duecentesimo gol in Serie A.

(Dal 61' CASTELLANOS 5,5 - Appare poco nelle trame offensive della Lazio. Non ha mai l'occasione di colpire nonostante il Cagliari lasci ampie praterie)

FELIPE ANDERSON 7 - Primo tempo da “Tutto qui”, opera di Gazzelle. Secondo da “Capolavoro”, come recita la nuova canzone de Il Volo. Con la Lazio in difficoltà, decide di mettersi in proprio e togliere a Sarri e compagni le castagne dal fuoco. È il terzo gol in dieci presenze al Cagliari: non male.

ALL. SARRI 6,5 - Un po' Amadeus, un po' Fiorello. Usa l'arte della pacatezza per riordinare le idee della Lazio. Ma è pronto a sfoderare le maniere forti per spronare una squadra che va sempre tenuta lontana dagli allori. Porta così a casa i tre punti e si avvicina nuovamente alla zona Champions League. Esattamente la competizione che lo vedrà impegnato mercoledì, quando allo stadio Olimpico arriverà il Bayern Monaco.

Daniele Izzo

@danieleizzo94