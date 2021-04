Tempo di lettura: < 1 minuto

STEFAN RADU LAZIO – Instancabile Stefan Radu. A 34 anni e mezzo il difensore romeno è la certezza della retroguardia biancoceleste. In questa stagione è mancato solo in tre gare nel girone d’andata per un infortunio al polpaccio, poi quattro nel girone di ritorno per l’operazione di ernia inguinale. Ma questo non ha frenato il numero 26: ha recuperato velocemente e si è ripreso il suo posto da titolare sul centro-sinistra. Un ruolo che vorrà ricoprire sicuramente ancora per un altro anno nella Lazio.

Stefan Radu, obiettivo 2022

Come riportano le pagine del Corriere dello Sport, presto si parlerà anche di rinnovo del contratto per Stefan Radu. Il prossimo obiettivo è il 2022 e il difensore ha voglia di dare ancora tanto per i colori biancocelesti. Lo ha dimostrato al Bentegodi, contro l’Hellas Verona, dove Stefan oltre che a raggiungere la presenza numero 403, ha servito l’assist vincente per il colpo di testa di Milinkovic che ha regalato tre punti fondamentali. Una nuova specialità della casa quella del traversone. Radu è a quota tre assist stagionali, solo nel 2014/2015 ne aveva fatti così tanti. Prima della trasferta veronese, anche in casa all’Olimpico contro il Crotone, sempre per la giocata vincente di Milinkovic, poi a Bergamo per liberare Marusic al tiro a giro dal limite contro l’Atalanta.

