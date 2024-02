Ranieri: "La Lazio va affrontata con determinazione. Luvumbo? È tornato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANIERI CONFERENZA CAGLIARI LAZIO - Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida alla Lazio.

Verso Cagliari - Lazio: la conferenza di Ranieri

"Come si affronta la Lazio? Con determinazione, perché non possiamo competere sotto l'aspetto tecnico. Servirà umiltà e voglia di morire su ogni palla giocata. Vogliamo fare una partita perfetta, poi se avremo quel briciolo di fortuna servirà anche vincere, ma la prima cosa è non perderla".

Ancora sulla Lazio

"La Lazio gioca con un solo play, un 4-3-3 classico con le ali che vengono sempre all'interno per stimolare la sovrapposizione dei terzini o l'ingresso delle mezzali. Giocano sempre in verticale, dobbiamo stare attenti ed essere concentrati perché sono davvero bravi".

Il punto sugli indisponibili

"In dubbio Sulemana e Hatzidiakos, hanno preso dei colpi e oggi non erano a disposizione. Gli altri, tranne Oristanio e Shomurodov, ci saranno. Loro no perché ancora non possono mettere le scarpe da calcio. Come stanno Lapadula e Luvumbu? Gianluca non ha fatto la preparazione, poi si è rifatto male. Più gioca e più prende la sua migliore condizione fisica. Zito sta bene. Lo prendo in considerazione perché è tornato, si è riposato e si è allenato bene. E' uno dei papabili. Io lo utilizzo sia dall'inizio che a gara in corso se voglio cambiare partita. Io la formazione la penso tutta la settimana, poi tiro le somme la sera prima".