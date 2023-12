Nuovo problema per Sarri, Immobile chiede il cambio: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

EMPOLI LAZIO IMMOBILE CAMBIO - Altra tegola per la Lazio, che deve rinunciare al capitano Ciro Immobile dopo 22' del match contro l'Empoli. Ecco le condizioni del numero 17 biancoceleste, costretto a lasciare il campo del Castellani.

LEGGI ANCHE: Empoli - Lazio, 300 presenze da titolare in Serie A per Immobile

Immobile ko, le condizioni del capitano della Lazio

Pessime notizie in arrivo dal Castellani per Ciro Immobile. Al 22' di Empoli - Lazio il capitano biancoceleste si rivolge verso la sua panchina, chiedendo il cambio. Le dinamiche non chiariscono se sia un problema fisico o, addirittura, intestinale, ma Sarri deve fare i conti con un altro problema. Il bomber di Torre Annunziata viene sostituito dal Taty Castellanos. L'entità dell'infortunio andrà valutata nei prossimi giorni.