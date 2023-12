Empoli - Lazio, 300 presenze da titolare in Serie A per Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

EMPOLI LAZIO IMMOBILE 300 PRESENZE TITOLARE - La Lazio scende in campo al Castellani nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Una partita speciale per il capitano biancoceleste, Ciro Immobile, che contro l'Empoli raggiunge un altro importante traguardo della sua gloriosa carriera.

Serie A, Immobile fa 300 da titolare in Empoli - Lazio

Scendendo in campo dal 1' in Empoli - Lazio, Ciro Immobile raggiunge quota 300 presenze in Serie A. Un grande traguardo per il capitano biancoceleste, che tiene nel mirino le 200 reti nel massimo campionato italiano e, nel frattempo, continua a scrivere pagine indelebili.