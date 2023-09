Lazio - Torino, Immobile titolare inamovibile

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO TORINO IMMOBILE - Tra i tanti impegni durante la settimana, il mister Maurizio Sarri è chiamato ad affidarsi al turnover. L'unico esente è il capitano Ciro Immobile, ormai inamovibile.

Sarri non rinuncia a Ciro Immobile

Il momento della Lazio non è dei migliori, così come quello di Ciro Immobile, che non riesce a ritrovare la continuità nei gol come una volta. Eppure, come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri non vuole rinunciare a lui nemmeno questa volta. I biancocelesti torneranno in campo oggi, 27 settembre alle 20:45 contro il Torino, e a seguito dei tanti impegni ravvicinati tra campionato e Champions League, il mister toscano è chiamato ad affidarsi al turnover. Il capitano però, è esente e ancora una volta scenderà in campo dal primo minuto. Zaccagni così come Felipe Anderson questa volta invece potrebbero trovare riposo. L'ex Torino è ancora a caccia di gol e, forse, l'occasione giusta può essere proprio contro la sua ex squadra.