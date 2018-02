ESCLUSIVA. Caceres, parla l’agente: “Martin merita un posto da titolare. Lazio? Obiettivo Champions”

ESCLUSIVA AGENTE CACERES – Non ha vinto ma convinto la tifoseria laziale e gli addetti ai lavori Martin Caceres, alla prima con la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Una gara, quella di San Siro, senza troppi guizzi, ma che ha certamente incoronato l’uruguaiano come uno dei migliori in campo. La personalità e le enormi qualità dimostrate dall’ex Juventus hanno testimoniato tutta l’esperienza maturata nel corso degli anni dal difensore che ora, alla Lazio, può finalmente sperare nel rilancio tanto atteso. La Redazione di Lazionews.eu ha contattato in esclusiva l’avvocato e mandatario dell’operazione Vincenzo Tropiano, per chiedergli quali sono le impressioni post debutto e gli obiettivi del numero 22 biancoceleste.

SU CACERES – “Secondo me Martin può essere titolare in qualunque squadra al mondo, è molto carico e motivato per questa avventura in una squadra che gioca un calcio tra i migliori d’Europa.”

DOVE PUO’ ARRIVARE LA LAZIO – “A questo punto della stagione entrare tra le prime 4 è un obiettivo alla portata. Mi aspetto anche un girone di ritorno importante da parte di Caicedo.”