QUI FORMELLO | Seduta pomeridiana: si lavora sul possesso palla

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

FORMELLO – Mentre i ‘Lazionali’ si apprestano a compiere il loro dovere a rappresentanza delle rispettive nazioni, a Formello è giorno di doppia seduta. Per gli uomini rimasti a disposizione di Maurizio Sarri la giornata odierna sarà caratterizzata da un duplice allenamento, uno alla mattina e l’altro a metà pomeriggio.

La seduta pomeridiana

La Lazio è scesa in campo anche per la seduta pomeridiana. Lavoro con il pallone: torello, possesso palla e uno contro uno. Confermato il rientro di Mattia Zaccagni, che ha lavorato in gruppo mentre è ancora fermo ai box Ciro Immobile, che continua con gli esercizi di fisioterapia in palestra. I biancocelesti si ritroveranno a Formello lunedì per iniziare a preparare la sfida di sabato prossimo contro l’Inter di Simone Inzaghi all’Olimpico.

La seduta mattutina

Dopo una breve fare d’attivazione, lo staff di Sarri ha diviso i giocatori a disposizione per reparti. Dapprima i difensori sono stati impegnati in una seduta tattica, con centrocampisti e attaccanti a lavorare sulla forza. Poi, si sono invertiti i ruoli. Un metodo d’allenamento che già abbiamo avuto modo di osservare in questi mesi. Sul fronte assenze, invece, una buona e una cattiva notizia. Partiamo dalla seconda: Ciro Immobile ha svolto solamente un lavoro in palestra. Le condizioni dell’attaccante biancoazzurro andranno monitorate giorno per giorno. Chi al contrario ha smaltito ormai l’infortunio è Mattia Zaccagni. L’ex Verona, infatti, potrebbe iniziare a pensare a una convocazione in vista della sfida di sabato prossimo all’Inter.

LEGGI ANCHE: Sarri e l’orizzonte d’attesa: la costruzione di una mentalità mancante