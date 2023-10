Bologna - Lazio, vendita dei biglietti ed il dato

Tempo di lettura: 2 minuti

BIGLIETTI BOLOGNA LAZIO DETTAGLI - La Lazio ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato relativo alla vendita dei biglietti per la trasferta contro il Bologna. Ecco di seguito tutti i dettagli e i costi dei ticket per il match dello Stadio Dall'Ara ed il dato sui tagliandi venduti.

Biglietti Bologna - Lazio: i dettagli e le fasi di vendita

Ecco di seguito il comunicato pubblicato dalla Lazio sui biglietti della trasferta di Bologna: La S.S. Lazio comunica che sono stati messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Bologna-Lazio, in programma venerdì 3 novembre alle ore 20:45 presso lo stadio Renato Dall’ Ara di Bologna.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket.

Il prezzo del settore "Curva Ospiti", (capienza 2.400 posti) è di € 25 intero (più diritti di prevendita).

Fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la Curva Ospiti e solo con la Tessera del Tifoso - Fidelity S.S. Lazio Millenovecento. Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di giovedì 2 novembre. Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, compresi i bambini di qualsiasi età, dovranno essere muniti di biglietto. Si consiglia di usare il formato Pdf sul proprio cellulare oppure di portare il formato cartaceo.

Si ricorda che i biglietti del settore Curva Ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi di non recarsi a Bologna se sprovvisti di biglietto.

Il dato sui tagliandi venduti

Brutto momento della Lazio, che però continua ad essere sostenuta dai tifosi biancocelesti. Fino ad oggi sono stati venduti circa 815 tagliandi per la trasferta del 3 novembre.