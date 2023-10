Serie A, DAZN e Sky mantengono i diritti fino al 2029

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A DIRITTI TV - La Serie A resterà su DAZN e Sky. L'accordo con la Lega Serie A per cinque stagioni a partire dal 2024/25 è stato approvato con 17 voti favorevoli, un astenuto e due contrari. Le due emittenti hanno presentato un'offerta di 900 milioni di euro all'anno, leggermente inferiore a quella di 927,5 del triennio 2021/24.

Diritti tv, la Serie A rimane su DAZN e Sky

Grazie ai 700 milioni di euro offerti per stagione, DAZN continuerà a trasmettere tutte le 10 partite di ogni giornata di campionato, delle quali tre saranno in co-esclusiva con Sky, che darà alla Lega gli altri 200 milioni annui. L'accordo è valido fino alla stagione 2028/29. Ma oltre a questo, Dazn permetterà di trasmettere sulla sua piattaforma online, cinque partite gratuitamente durante l'arco del campionato, in modo che anche i non abbonati potranno vedere cinque partite che non sono in co-esclusiva con Sky.