Calciomercato, si apre una clamorosa possibilità per l’eroe del 26 maggio

CALCIOMERCATO LAZIO SALERNITANA LULIC – Forse non se lo sarebbe mai aspetatto nemmeno lui, di affrontare la Lazio da avversario. Ma, sebbene siamo ancora solo a livello di rumors, per Senad Lulic potrebbero riaprirsi le porte della Serie A con un’altra maglia. E che maglia. Quella della Salernitana, la società il cui pacchetto di maggioranza, fino a due mesi abbondanti fa, era detenuto proprio dal suo ex datore di lavoro, il patron Lotito.

Calciomercato, Lulic potrebbe finire alla Salernitana

Il bosniaco, l’uomo della storia per via del gol del 26 maggio 2013, si è svincolato dalla Lazio. Pareva concreta la possibilità di un approdo in Svizzera con la famiglia, ma nelle ultime ore, come riporta TuttoSalernitana.com, la società neopromossa in A potrebbe bussare alle porte di Lulic per sondarne la disponibilità a tornare a giocare in Serie A. Anche se con un’altra casacca.