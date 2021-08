Calciomercato, si continua a seguire la pista Kostic: i dettagli

- Advertisement -

LAZIO KOSTIC MERCATO – La Lazio non perde di vista il sogno Kostic. Una volta definita la cessione di Correa, la dirigenza biancoceleste potrà investire sul mercato per completare la rosa. Il nome più caldo è sempre quello di Kostic, l’affare è possibile ma molto complicato, la richiesta dell’Eintracht è 20 milioni di euro.

Il nodo extracomunitario

Come riporta Alfredo Pedullà, oltre alle richieste dei tedeschi, per la Lazio resta da superare l’ostacolo legato al nodo extracomunitario. Restano ancora da tesserare Felipe Anderson e Kamenovic, i quali occuperebbero i due slot disponibili. La Lazio può seguire due strada: o fare un sacrificio economico oppure girare Kostic in prestito a un club amico, ipotesi al momento molto difficile.