Calciomercato, spunta un giovane talento portoghese per la fascia sinistra

CALCIOMERCATO LAZIO NUNO TAVARES – Si allargano gli orizzonti di mercato della Lazio. Dopo le voci che vorrebbero il club biancoceleste sulle tracce di Hysaj e Maksimovic – entrambi in procinto di svincolarsi dal Napoli -, ora la società sembra volgere il proprio sgurado all’estero. In particolar modo in Portogallo. Dove sarebbe stato adocchiato un talento niente male. L’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha riferito nella tarda serata di ieri di chi si tratta.

Calciomercato Lazio, interessa Nuno Tavares

“Oggi – ieri, ndr -c’è stato un incontro tra Igli Tare e Maurizio Sarri in cui sono state gettate le basi per il mercato estivo. Si sta lavorando per un esterno sinistro. L’ultimo nome è quello di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica. Domani ci saranno i primi contatti, la richiesta dei portoghesi è di 15 milioni di euro e nei giorni scorsi anche il Napoli gli aveva messo gli occhi addosso”.