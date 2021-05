Panchina Lazio: domani Villas-Boas a Roma, ma la società smentisce un incontro

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

LAZIO ALLENATORE VILLAS BOAS – Dopo l’improvviso e inaspettato addio di Simone Inzaghi, la Lazio è ora a caccia di un nuovo allenatore. Sarri, Italiano, Mihajlovic, ma non solo. L’occhio biancoceleste, oltre al campionato italiano, guarderebbe infatti anche l’estero, dove starebbe prendendo corpo la candidatura di Andrè Villas-Boas, atteso a Roma nelle prossime ore.

Villas-Boas nella capitale, incontro con la Lazio?

Paradossalmente il prossimo anno il derby della capitale potrebbe vivere di una rivalità tra allievo e maestro tutta in salsa portoghese. Secondo quanto raccolto da Il Tempo, infatti, Villas-Boas potrebbe raggiungere Mourinho nella Roma calcistica. Domani, infatti, l’ex tecnico del Marsiglia sbarcherà in mattinata all’ombra del Colosseo. Se sarà uno dei tanti appuntamenti del casting per la panchina della Lazio lo diranno le prossime ore. Da Formello, infatti, giungono smentite su un possibile incontro tra la società e il tecnico portoghese. Da capire, quindi, quali saranno gli sviluppi nel futuro prossimo in una situazione che si tinge di giallo.