Pereira vicino a un nuovo prestito: andrà in Brasile

CALCIOMERCATO LAZIO PEREIRA – Non ha mai mancato di esprimere parole d’amore per la Lazio. Al punto che, per qualche momento, il ritorno di Andreas Pereira in biancoceleste sembrava potersi concretizzare. Tuttavia così non è stato, e, stando alle ultime di mercato, non sarà. Il centrocampista del Manchester United, infatti, è in procinto di accasarsi al Flamengo.

Pereira vicino al Flamengo

Dopo aver terminato l’avventura nella Capitale ed esser tornato a Manchester, Andreas Pereira è pronto per un nuova avventura. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista belga di origini brasiliane a breve sarà un nuovo giocatore del Flamengo. In Brasile, l’ex giocatore della Lazio giungerà in prestito con diritto di riscatto. La firma è attesa nelle prossime ore.

Conferme social dal Sudamerica

🔴⚫️ ACORDADO: Andreas Pereira (25) será nuevo jugador del #Flamengo. Llegará procedente del #ManUtd.



👀 El volante brasileño estará cedido una temporada, sin opción de compra, y el ‘Mengão’ pagará la mitad de su salario. pic.twitter.com/iTJtzEeJR4 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 18, 2021